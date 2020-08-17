AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki korkunç depremde 17.480 kişinin hayatını kaybetmişti. AFAD ise o gün yaşananların bir daha olmaması için vatandaşalara hatırlatma mesajları attı. Gün içerisinde 4 farklı mesaj alanlar ne olduğunu anlamazken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan bir açıklama geldi. Güllüoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor" dedi.

HATIRLATMA MESAJI

AFAD, "Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz!" şeklinde başlayan ve farklı uyarılarda bulunan 4 adet SMS'i milyonlarca kişinin telefonuna iletmişti.

TELEFON ÇOCUKTA DEĞİL!

Güllüoğlu, "AFAD'dan gelen SMS'ler üzerine; Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor. AFAD kimseye yürümüyor ama evet hepinizi, bu ülkenin bütün insanlarını çok seviyor. Deprem unutulan bir gerçek, lütfen bu hatırlatmaları dikkatle okuyun. Sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

17 AĞUSTOS 1999

21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen 17 Ağustos Depremi 45 saniye sürmüştü. Her yıl anılan deprem, 7,6 şiddetinde gerçekleşti ve 17.480 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 23.781 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.