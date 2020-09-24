Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce adresi soran şahıslar korkarak vatandaşı silahla vurup kaçtılar. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırırken, kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K.ile Osman A.adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz eline beline götürdü. Bu sırada Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLILAR VURDUKLARINI KABUL ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini bu sırada şahsın eline beline götürdüğünü bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.