Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Adıyaman'da Suriyeli uyruklu bir kişi, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı. Bekçinin takviye istemesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.