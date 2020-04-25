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Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Adıyaman'da Suriyeli uyruklu bir kişi, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı. Bekçinin takviye istemesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

25.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:29

Adıyaman'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriye uyruklu Abdullah E, polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan mahalle bekçisi, iddiaya göre durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu.

BİBER GAZI SIKIP KAÇMAYA BAŞLADI

Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E, bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.