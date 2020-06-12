Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuş bir ildir. Adıyaman nüfusu 2019 yılına göre 626.465'dir. Bu nüfus, 316.112 erkek ve 310.353 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,46 erkek, %49,54 kadındır. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa illeri ile sınırı vardır. Adıyaman ovalık oldu için iki farklı iklim tipi görülmektedir.

ADIYAMAN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kuzeyi dağlık, Güneyi ovalık olduğu için iki farklı iklim görülmektedir. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesi iklim özelliklerini taşımaktadır. batıda bulunan Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi iklimine sahiptir. Kuzey bölgede yer alan alanlar kışları soğuk, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu'nun en yeşil ilidir. Ormanlık arazi % 17'dir. Yüksek kesimlerde çam görmek de mümkündür.

ADIYAMAN'DA GEZİLECEK YERLER

Cendere Köprüsü: Köprü muhteşem bir kanyondan akan çayın iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir. Köprü iki kemerden oluşur ve her biri tonlarca ağırlıktadır. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundadır.

Perre Antik Kenti:Bu kent kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılmaktadır.Burada bulunan kaya mezarları kayalıklar içine oyularak yapılmıştır ve harika görünüme sahiptirler.

Nemrut Dağı: Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından tanrılara minnettarlığını göstermek için yaptırmıştır. Oldukça iyi korunmuş heykeller,8-10 metre yüksekliktedir. Nemrut Dağı Ören Yeri 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.

Vijne Köprüsü: Adıyaman Gölbaşı İlçesi'nde yer alır. Köprü Tut İlçesine geçişi sağlamaktadır.

Tut Ulu Cami: Düzgün kesme taştan yapılmış minareye sahip caminin doğu ve güney cephe beden duvarları da kesme taştan yapılmıştır. Hacı Hasan tarafından 1736-1737 yıllarında yaptırılmıştır.

Nemrut Dağı Doğu Terası: Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev kral ve tanrı heykelleri yer alır. Güneşin doğuşunu bu terastan mutlaka izlemelisiniz.

ADIYAMAN GELENEKSEL YEMEKLERİ NELERDİR?

Çiğ Köfte: Her yerde yiyebileceğiniz, fakat merkezi Adıyaman'da yenmesi gereken bir lezzettir.

Semsek: Hamur çeşitli hazırlanmış harçlar ile pişirilir.

Kete

Balcanı Dev: Bulgur, ayran, patlıcan ve tereyağı karışımı ile yapılır.

Tene helvası: Pekmez ile yapılan helva çeşididir.

Şilke

İçli Köfte