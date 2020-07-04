Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Eyüp Dağlılar (45), yol üzerinde dev çekirge gördü. Dağlılar, çekirgenin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

"İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK ÇEKİRGE GÖRDÜM"

Etçil bir tür olduğu belirlenen dev çekirgeyi ilk kez gördüğünü söyleyen Dağlılar, "Ömrümde ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm. Antenleriyle birlikte ölçersek yaklaşık 25 santimetre gelir. Bu çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar verir" dedi.