Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı

Macaristan ekibi Ferencvaros'u çalıştıran Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

12.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:28

Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.

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46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.