Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye iddialarını yalanladı

Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.

46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.