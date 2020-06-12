Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Macaristan ekibi Ferencvaros'u çalıştıran Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.
12.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:39
Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.
46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.
Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.