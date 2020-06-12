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Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Macaristan ekibi Ferencvaros'u çalıştıran Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
12.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:39

Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.

46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.

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