Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni imajı görenleri şaşırttı. Son dönemde adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Abdullah Gül'ün bıyıksız hali görenleri şaşırttı.

2018'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmek istendiği belirtilen ve son dönemde yine Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterip gösterilmeyeceği tartışmalarıyla gündeme gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bıyıklarını kesti. İlk defa bıyıksız hali ile görüntülenen Abdullah Gül'ün bu fotoğrafı hayli ilgi çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI MI?

Abdullah Gül'ün ismi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Bu iddialar Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na FOX'taki canlı yayında sorulanca şöyle bir yanıt geldi:

*"Ortada fol yok yumurta yok dereyi görmeden paça sıvanmaz ki. Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez seçim gözükecek en azından 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı? Şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek Türkiye'nin dikkatini dağıtmak için girişimdir"