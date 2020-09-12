Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı

Adana'da bir bebek ve iki kadının bulunduğu kuyumcuya tabancanın ağzına mermiyi sürüp girerek soygun gerçekleştiren 3 zanlı yakalanırken, bebeğin ve iki kadının o anlarda korkup ağlaması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 7 Eylül günü saat 15.40 sıralarında maske ile eldiven takıp kuyumcuya gelen iki kişi tabancayla içeri girdi. Tabancalı soyguncu direk kuyumcunun yanında çalışan Mehmet Alıç'ın boğazını tutup kuyumcu Yaşar Çekinkaya'ya da tabancayı doğrultarak, "Bu bir soygundur ölmek istemiyorsanız altınları verin" diye bağırdı. Bu sırada kuyumcuya altın bozdurmaya bebekleriyle gelen iki kadın korkudan önce şok oldu. Daha sonra korkan bebek de ağlamaya başladı.

UZUN SÜRE SAKİNLEŞEMEDİLER

Bu arada zanlılar ile Alıç boğuşmaya başladı. Zanlılardan biri elindeki bıçakla vitrine vurup kırarak altınları almaya başladı. Bir süre sonra Çetinkaya alarma bastığı için zanlılar korkup sadece 3 yüzük alıp kaçtı. Uzun süre kendine gelemeyen bebek ve iki kadın daha sonra sakinleşti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SPOR AYAKKABI ELE VERDİ

Polis bir zanlının siyah beyaz spor ayakkabı giydiğini tabanın ise turuncu olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine turuncu tabanlı ayakkabı giyenleri mahallede mercek altına aldı. Bunun üzerine polis mahallede turuncu tabanlı ayakkabı giyen şahsın Ali P. (18) olduğunu belirledi. Polis bu zanlıyı yine güvenlik kamerasından takip ettiğinde 3 kişiyle birlikte soygunun olduğu gün zanlının 5 Ocak Meydanında başka bir kuyumcunun etrafında gezdikleri ancak bu kuyumcuyu soymaktan çevrede çok polis olduğu için vazgeçtiklerini belirledi. Polis zanlının yanındaki şahıslarında Hakan Ö. (20) ve Alaaddin P. (22) olduğunu belirleyerek, Gülbahçesi Mahallesindeki evlerine baskın yaparak zanlıları yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Soygunu sorguda itiraf eden zanlılar, önce 5 Ocak Meydanı'nda bir kuyumcuyu soymak istediklerini ancak çok polis olduğu için yapamayınca parka gelip tekrar plan yaptıklarını mahallede bir kuyumcuyu soymaya karar verdiklerini söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "silahlı yağma" suçundan tutuklandı.