Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar evinde ölü bulundu.

Tufanpaşa Mahallesi İlikçi Kuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ebubekir Tatar'ın yakınları, 3 gündür kendisinden haber alamadıkları için evine gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Tatar'ın hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ VİNÇ YARDIMIYLA PENCEREDEN ÇIKARTILDI

Tatar'ın aşırı kilosundan dolayı evden çıkarılamayan cansız bedeni, ekipler tarafından vinç yardımıyla pencereden çıkartıldı. Tatarın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.