Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
01.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:44
Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.