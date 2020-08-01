Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

01.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:44

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.