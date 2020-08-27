Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu

İzmir'den Şırnak'a giden yolcu otobüsü Adana'da durduğu sırada bir kadın yolcu cep telefonunun çalındığını söyledi. Aracın güvenlik kamerası izlediğinde ise kadının arkasında oturan erkek yolcunun kadını elle taciz ettiği ve cep telefonunu çaldığı görüldü.

İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.

YOLCULAR TEK TEK ARANDI AMA BULUNAMADI

Bu sırada otobüsün şoförü de yolcu kapılarını kilitleyerek polisin gelmesini bekledi.Olay yerine gelen ekipler, yolcuları otobüsten tek tek indirerek arama yaptı ancak suç unsuru bulamadı.

ERKEK YOLCUNUN TACİZİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kadının, arkasındaki koltukta oturan erkek yolcu tarafında elle taciz edildiğini ve cep telefonunun çalındığını tespit etti.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli, polis ekiplerince otogardaki polis noktasına götürüldü.

İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezine sevk edildi.