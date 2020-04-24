Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı

Adana'da eşi C.S'yi aldattığı iddia edilen Durmuş Süha S. ve ailesi, eşinin ailesi tarafından konuşmak için eve davet edildi. Konuşma sırasında tartışma çıkınca, Durmuş Süha S. kayınbiraderi H.B tarafından silahla öldürüldü. Çıkan arbedede Durmuş Süha S'nin ağabeyi de aynı silahla yaralandı.

KONUŞMAK İÇİN EVE ÇAĞIRDILAR

21 Nisan akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre Durmuş Süha S. (35), çocuğunun annesi C.S.'yi aldattı. Çift bu aldatma sonucu 4 aydır ayrı yaşarken durumu öğrenen C.S'nin babası ''Kızımın yuvası dağılmasın'' diyerek damadını, dünürü H.S.S'yi ve damadının ağabeyi H.S'yi evlerine çağırdı.

KARDEŞİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

3 kişi, kadının ailesinin evine gelip damda otururken taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Durmuş Süha S.'nin kayınbiraderi H.B, silahını çıkartıp bir el ateş etti. Durmuş Süha S, kayınbiraderi tarafından öldürülürken; sonrasında yaşanan arbedede bir el daha ateş eden H.B, hayatını kaybeden şahsın ağabeyini de yaraladı.

CİNAYETE 1 TUTUKLAMA, 2 EV HAPSİ CEZASI

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 kardeş tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durmuş Süha S. hayatını kaybetti. Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan H.B'yi yakaladı. Ayrıca ekipler H.B'nin kardeşi T.B. ile babasını da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan H.B. tutuklanırken T.B. ile babası 'ev hapsi cezası'na çarptırıldı.