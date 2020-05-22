Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla camilerde cemaatle birlikte namaz kılınması yasaklanmıştı. Salgının tablosunda iyileşmeye gidilen son günlerde, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanıyor.

Adana'da bir grup, bir camide toplu olarak teravih namazı kılmak için bir araya geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup, polislere saldırdı. Polislere direnen 40 kişi gözaltına alındı.

TERAVİH NAMAZI KILMAK İÇİN CAMİYE GİTTİLER

Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor. Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

POLİSE SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI

Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti. Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişi gözaltına alındı.