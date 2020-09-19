Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını silahla vurdu

Adana'nın Feke ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ali A. bir grup arkadaşıyla eğlendiği sırada Çağatay Karakılçık ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ali A. Karakılçık'a ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleriyle jandarma ekibi sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Karakılçık kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken Ali A. gözaltına alındı.