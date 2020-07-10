Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir firmanın 2016'da aldığı bir ihale üzerine yaptığı işin parasını alamadığı gerekçesiyle kendilerini haciz ile karşı karşıya bıraktığını ve makam odasındaki eşyalarının alındığını kaydetti. Masa ve sandalyelerin alınmasından sonra boş kalan makam odasında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karalar, söz konusu firmanın sahibinin geçmiş dönemde Hüseyin Sözlü'nün de yargılandığı Ceyhan Belediyesi'ne ilişkin bir davada yargılanan bir kişi olduğunu söyledi.

"ASLINDA BENİM ODAYA İHTİYACIM YOK"

Söz konusu firma sahibinin rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılandığını kaydeden Karalar, "Bu şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Aslında benim odaya ihtiyacım yok. Odada oturan, vakit geçiren değil, sahada olan biriyim. Bu şahıs önceki dönemde belediyeden ihaleler almış. Bugüne kadar 30 milyon liralık ihale almış. Kendisine 20 milyona yakın para ödenmiş. Sadece 2020 yılında 6 milyon 400 bin lira para ödemişiz.

"AKLIN NEREDEYDİ, NEDEN 4 YIL BEKLEDİN?"

Bu kişinin belediyeye sattığı parkeleri başka işlerde de kullanarak fazladan fatura kestiği iddia ediliyor. Şu anda teftiş kurulu incelemesini sürdürüyor. Tek gerçek ise bu işin 2016 yılında ortaya çıkmasıdır. Ben alacaklıya soruyorum, 2016,2017 ve 2018'de aklın neredeydi? Neden 4 yıl bekledin? Bu kadar bekleyebiliyorsan bu işin maliyeti nedir? Bu kişiye olan borç 5 milyon 800 bin liradır. Bu borç muvazaalı bir borçtur. Adanalılara söylüyorum, bu kardeşiniz tüm zorlukların üstesinden gelecektir" diye konuştu.