Adalar'da faytona koşulan atlara yapılan eziyet ve bakımsızlık nedeniyle fayton taşımacılığına son verilmesinin ardından kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı yerlerine ulaştı.

4 VE 14 KİŞİLİK İKİ MODEL VAR

Atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. 4 kişilik ile 14 kişilik iki modelden oluşan araçların cuma günü gerçekleştirilecek açılışın ardından kullanımının başlaması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ AÇILIŞI YAPILACAK

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. Elektrikli araçlar Büyükada'da bir park alanında konuldu. Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ada sakinleri araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.