Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım

Koronavirüs salgınından dolayı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, yarışmacılarla bol bol vakit geçirmeye başladı. Ilıcalı geçtiğimiz gün Acun Medya ekibinden bir kişi ve Nisa ile kendisine bir takım kurarak voleybol oynadı. Karşı takımdaki Ardahan, Evrim ve Cemal Can'a fark atarak yarışı kazanan Ilıcalı, yeni bir iddiaya girdi.

NİSA'DAN ACUN'A YENİ YARIŞ TEKLİFİ

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde voleybol maçından bahseden Ilıcalı, yarışmacılarla yeniden iddia girmek istedi. Eski voleybolcu olan Nisa'nın "Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu" sözü üzerine Ilıcalı yeni maç yapma teklifinde bulundu. Yine eski voleybolcu olan Evrim de takımını açıklayarak, " Nisa, ben ve Sercan'dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış'ın olmasını istiyorum" dedi.

"SİZ KAZANIRSANIZ 2 DEFA YEMEK YİYECEKSİNİZ"

Evrim'in teklifini kabul eden Acun, "Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde" sözleriyle ödülü açıkladı. Acun'un sözleri üzerine ise Cemal Can, "Ben sizi destekleyeceğim. Geçen oyunda o tarafta nasıl oldum. Sonradan ben de şaşırdım" dedi.