Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak olan 71. bölümünün fragmanı yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllülerin dokunulmazlık oyunu için mücadelede edeceği oyunda Acun ve Yasin arasında gerginlik yaşanıyor.

ACUN, YASİN'İ OYUNDAN KOVDU

Yasin oyun sırasında Evrim'e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırıyor. Daha önce Yasin'i kadınlara karşı kibar olma konusunda uyaran Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovuyor.

"YASİN'İ YERİN DİBİNE SOKAR ÜSTÜNE TOPRAĞI ATARIM"

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım" sözleri dikkat çekiyor.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünde takımlar ödül oyunu için yarıştı. Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı. Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler geceyi orman evinde geçirdi. Yarışmacılar akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yediler.