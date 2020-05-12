Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin bu akşamki bölümüne Ersin Korkut'un sakatlandığı haberi damgasını vurdu.

SURVİVOR'A DEVAM EDEMEYECEK

Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve MR çekilmişti. MR sonuçları çıkan Ersin Korkut artık Survivor 2020'ye devam edemeyecek. Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı, "Benim için en hüzünlü veda oldu" ifadelerini kullandı.

"KÖPEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin, "Köpeğimi de çok özledim, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi.