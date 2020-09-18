Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi

Daha önce depremzedeler ve spor kulübü için kendi kanalı TV8'de yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, bu sefer de uzaktan eğitim gören çocuklar için harekete geçiyor.

YARDIM GECESİ DÜZENLEYECEK

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü televizyoncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" dedi.