Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız

Acun Ilıcalı, Survivor programında merak edilen durumları Instagram canlı yayınında anlattı.

"Mesut Özil'i getir artık" şeklinde bir yoruma cevap veren Acun Ilıcalı, transfer için sıcak bir mesaj verirken, "Mesut Özil ile dün konuştum, Mesut ile çok iyiyiz. İyiyiz yani." dedi.

"KARAMSARLIK OLMAZ, İYİMSER OLACAĞIZ"

Bir taraftarın "Mesut da gelse bir şey olmaz" mesajını da yanıtlayan Ilıcalı, "Fenerbahçelilere sesleniyorum, karamsarlık olmaz, iyimser olacağız. Yaşasın Fenerbahçe. Takım tutmak, bizim için bir mutluluk unsuru, hep beraber eğlenelim." ifadelerini kullandı.