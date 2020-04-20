Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız Fenerbahçe taraftarının yıllardır transferini beklediği Mesut Özil için, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı, Mesut Özil'le arasının çok iyi olduğunu imalı bir şekilde söyleyerek taraftarı heyecanlandırırken, sarı-lacivertlilerin karamsar olmamasını söyledi.

Acun Ilıcalı, Survivor programında merak edilen durumları Instagram canlı yayınında anlattı.

"Mesut Özil'i getir artık" şeklinde bir yoruma cevap veren Acun Ilıcalı, transfer için sıcak bir mesaj verirken, "Mesut Özil ile dün konuştum, Mesut ile çok iyiyiz. İyiyiz yani." dedi.

"KARAMSARLIK OLMAZ, İYİMSER OLACAĞIZ"

Bir taraftarın "Mesut da gelse bir şey olmaz" mesajını da yanıtlayan Ilıcalı, "Fenerbahçelilere sesleniyorum, karamsarlık olmaz, iyimser olacağız. Yaşasın Fenerbahçe. Takım tutmak, bizim için bir mutluluk unsuru, hep beraber eğlenelim." ifadelerini kullandı.