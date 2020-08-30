Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Altunkaya ve yakın dostu Hülya Avşar'la birlikte yemek yediği anların fotoğraflarını paylaştı.

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

Ilıcalı-Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.