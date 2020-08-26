Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı

Olay, 23 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 49 yaşındaki Hıdır A.'nın 15 yıllık eşini kıskançlık yüzünden sık sık dövdüğü, birkaç kez babasının evine giden genç kadının da boşanmak istediği öğrenildi. Ancak çocukları için bu kararından vazgeçerek evine döndü.

23 Ağustos günü kuaföre giden Hatice A.'ya eşi Hıdır A. "Neden geç kaldın" diyerek çıkıştı. Hatice A.'nın "Sıra vardı. Kaşımı aldırdım" cevabına sinirlenen koca geç kalan eşini darp etti. Kocasının fiziki ve sözlü şiddetine dayanamayan Hatice A. da ertesi günü iki kızını alıp baba evine sığındı. Durumu gözyaşları içinde annesine anlatınca üzülen annesi de ağlamaya başladığı sırada evde uyuyan kardeş Mehmet Ensari A.(22) seslere uyandı. Annesi ve ablasının konuşmalarını kulak verince eniştesinin ablasını dövdüğünü öğrendi.

"KIZIN ÇOCUKLARIMI GETİRSİN, YOKSA KATLİAM ÇIKAR"

Bir süre sonra kayın validesini arayan Hıdır A., "Kızın çocuklarımı getirsin, yoksa katliam çıkar" diyerek tehdit etti. Bunları duyan Mehmet Ensari A. bir süre sonra evden ayrılıp eniştesinin yanına gitti. Eniştesiyle tartışan Mehmet Ensari A. 3 el ateş edip kaçtı. Bu anları Hıdır A.'nın 13 yaşındaki oğlu da gördü. Ağır yaralanan Hıdır A., çocuğun haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan Hıdır A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kısa süre sonra zanlıyı Bahçeşehir Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Zanlının kullandığı silah ise bir sulama kanalında dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

"15 YILDIR BANA ŞİDDET UYGULUYOR"

Hatice A. eşiyle 15 yıl önce evlendiğini, o günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, en sonunda kuaföre gidip kaşını aldırdığı için darp ettikten sonra da katliam yapacağını söyleyerek tehdit ettiğini ve bunu öğrenen kardeşinin de Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı. Hıdır A.'nın 13 yaşındaki oğlu M.A. da ifadesinde babasının annesini sık sık dövdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı Mehmet Ensari A. ise eniştesini ablasına sürekli şiddet uyguladığı için vurduğunu söylediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.