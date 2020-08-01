Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü

Bu sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grubun ise Hırvat çalıştırıcı için ısrar ettiği söylendi.

Robert Prosinecki

1 MİLYON EURO İSTENDİ

51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi.