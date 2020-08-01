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Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın gündeme alındığı bilinirken son olarak Robert Prosinecki ile de görüşüldüğü iddia edildi. Bordo mavili ekipte yönetim, iki isim konusunda fikir ayrılığına düştü.

01.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:06

Bu sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grubun ise Hırvat çalıştırıcı için ısrar ettiği söylendi.

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Robert Prosinecki

1 MİLYON EURO İSTENDİ

51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü

Kaynak: Hürriyet

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