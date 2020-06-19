Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kabine değişikliği tartışmalarına değindi. Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi aktaran Selvi, "Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek."

ERDOĞAN KABİNEDE İSTİKRARI TERCİH EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon oy alarak seçimi %52.6 oy oranı ile kazandı. Seçimi kazanmasının ardından kabinesini oluşturan Erdoğan, bu konuda istikrardan yana tavır aldı.

Erdoğan, 2 yıllık süreçte yalnızca yakın zamanda (28 Mart 2020) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı yerine Adil Karaismailoğlu'nu atadı.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Görev değişikliğinin kamuoyuna duyurulduğu Cumhurbaşkanlığı kararının gece vakti yayınlanması, Erdoğan'ın Cahit Turhan'ı 'cezalandırdığı' yorumlarına sebep olmuştu. Kamuoyunda çok sayıda kulis bilgisi yer alsa da bu konuda Cahit Turhan tarafından ya da hükümet kanadından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.