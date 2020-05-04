ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı

Yeni tip koronavirüs salgının merkezi durumdaki ABD'de halk arasında zehirli eşek arısı paniği başladı. Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli dev eşek arıları ülkenin başkenti Washington DC.'de görüldü.

İNSANLAR İÇİN ÖLÜMCÜL

The Washington Post'un haberine göredünyanın en büyük eşek arısıbirkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül.

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı yetkilileri geçenaralık ayında eyaletin kuzeybatı kesiminde katil arıların görüldüğüne dair dört ihbar aldıklarını ve raporların onaylandığını bildirmelerinin ardından arıları yakalamaya çalıştıklarını aktardı. Ayrıca, katil arıların Kanada'nın British Columbia eyaletinde iki ayrı yerde tespit edildiği bildirdi.

SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

New York Times'ın haberinde ise cumartesi günü Twitter'da "eşek arısı cinayetinin" trend olduğu bildirildi. Sosyal medyada kullanıcılar gördüğü eşek arılarının pek çok fotoğrafını paylaştı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE 30 BİN ARIYI ÖLDÜREBİLİYOR

Asya eşek arası tarafından sokulan Kanada'nın Nanaimo kentinde bir arıcı ve entomolog olan Conrad Bérubé, "Bu bedenime sıcak bir raptiyenin batırılması gibiydi" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar dev eşek arılarının öncelikle diğer arı türleri için büyük bir tehlike olduğunu belirtiyor. Asya dev eşek arısı kolonisi birkaç saat içinde yaklaşık 30 bin arıyı öldürebiliyor. Asya Bilim insanları katil arı kraliçesinin ABD'ye yerleşmeden önce popülasyonlarını yok etmek umuduyla, görülen tüm Asya eşekarılarının avlanması gerektiğini söylüyor.

KANAT AÇIKLIKLARI 7 CM'Yİ BULUYOR

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndan bir entomolog olan Chris Looney, "Bu, oluşumunu engellemek öncelikli olarak bizim vizyonumuz. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde yapamazsak, muhtemelen hiç yapamayız" dedi.

Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bazı böcekler, istilacı eşek arısıyla karıştırılabiliyor, ancak bilimsel adı "Vespa mandarinia" olan Asya dev eşekarısı büyük turuncu veya sarı kafa, siyah-sarı çizgili karın ve 7 santimetreyi bulan kanat açıklıkları nedeniyle oldukça ayırt edici özelliklere sahip.

KARGOYLA GELMİŞ YA DA YENİLMEK İÇİN YETİŞTİRİLİYOR OLABİLİR

Bilim insanları, Asya dev eşek arılarının ABD'ye nasıl girdiğini henüz bilmiyor. Ancak, bir kargo gemisinde ya da Asya'dan Kuzey Amerika'ya taşınan bir ürünün içindekış uykusuna yatmış olabilecekleri düşünülüyor.

Looney "Daha az olası bir senaryoda ise burada birileri satmak için katil arıları yetiştiriyor olabilir dedi. Asya ülkelerindeki bazı insanlar etli eşek arısı yerler ve bu bazen performans arttırıcı bir takviye olarak kullanılır" dedi.

Washington eyalet çalışanları, nüfusun kontrolden çıkmasından önce bahar ve yaz aylarında dev eşek arılarını yakalamayı ve yuvalarını yok etmeyi planlıyor.