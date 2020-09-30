ABD seçimleri ne zaman yapılacak? ABD başkan adayları kimler?

2020 ABD başkanlık seçimlerinden hemen önce adaylar yardımcılarını da belirlemişti. Peki, başkan adaylarının yardımcıları kimler? 2016 yılında yapılan son seçimler sonrasında ABD'yi 4 yıl yönetecek yeni başkanı belirlemek için ABD vatandaşları sandığa gidecek. ABD başkanlık seçimi ne zaman?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da siyaset tüm yoğunluğu ile sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek. Heyecanla beklenen ABD'deki başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan isim Joe Biden olurken, Cumhuriyetçi Parti'den ise yeniden Donald Trump oldu.

Biden, önceki ABD Başkanı Obama'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu. Trump da, 2016 seçimlerinde ABD'nin yeni başkanı seçilerek, Barack Obama'nın yerine gelmişti.

BAŞKAN ADAYLARININ YARDIMCILARI KİM?

Amerika'yı 4 yıl boyunca yönetecek başkan belirlenmeden önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adayları yardımcılarını açıkladı. Buna göre, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Mike Pence'i seçerken, Demokrat Parti adayı Biden da Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak belirledi.