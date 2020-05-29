ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angeles'a sıçradı. Kentte iki polisi siyahi bir vatandaşı darp ettiği görüntüler infial yarattı.

29.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:56

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddetine duyulan öfke dinmezken benzer bir olay da Los Angelens'ta yaşandı.

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POLİS DEFALARCA YUMRUKLADI

Los Angeles kentinde sabah saatlerinde çekilen bir görüntüde, polisin siyahi bir kişiye şiddet kullandığı görüldü. Görüntülerde polis, siyahi zanlıya defalarca yumruk atarken, yanında duran polisin müdahale etmemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

POLİS KARAKOLU ATEŞE VERİLDİ

Siyahi ABD vatandaşının acımasız polis müdahalesiyle ölmesinin ardından, ABD'nin Minneapolis kentinde şiddetli protestolar devam ediyor. Bir polis karakolu ateşe verildi ve dükkanlar yağmalandı. Belediye olağanüstü hal ilan etti ve vali Ulusal Muhafızları ayaklanmanın bastırılması için şehirde konuşlandı.