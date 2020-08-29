ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken kapının önünde magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Siyah bir pantolonun üstüne yarı şeffaf bir bluz giyen genç model, corona virüs önlemi olarak yine siyah bir maske tercih etti.

HIZLI ADIMLARLA KENDİSİNİ BEKLEYEN OTOMOBİLE BİNDİ

23 yaşındaki güzel, maskeyi takmak yerine elinde tutarak ağzını ve burnunu kapattı. Fotoğrafçılara gülümseyen Bella Hadid, apartmandan çıktıktan sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile bindi.

LYME HASTALIĞININ SEMPTOMLARI HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Bella Hadid, iki gün önce Lyme hastalığı hakkındaki semptomları hakkında bilgi vermişti. Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk, ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadığını belirtmişti.