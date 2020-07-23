ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena konkordato başvurusu yaptı

Ann Taylor, Loft ve Lane Bryant gibi markaları da bünyesinde bulunduran ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena Retail Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, grubun finansal durumunu güçlendirmek için kapsamlı bir yeniden yapılandırmaya gittiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının şirketin gelişimini ciddi şekilde kesintiye uğrattığına işaret edilen açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde Ann Taylor, Loft, Lane Bryant, Justice ve Lou & Gray dahil olmak üzere şirketin markalarının hizmet vermeye devam edeceği ancak mağazaların sayısında azalmaya gidileceği aktarıldı.

Açıklamada, grubun Kanada, Porto Riko ve Meksika'daki tüm mağazalarını ise kapatacağı ifade edildi.

Ascena Retail Group'un ABD, Kanada ve Porto Riko genelinde yaklaşık 2 bin 800 mağazası bulunuyor.