ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da: 'Amaç Ankara ve Atina arasında olası kazaları önlemek'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ziyaretinin ilk durağı olan Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Pompeo, ziyaretinin ikinci gününde Girit adasında NATO'ya ait askeri üssü ziyaret edecek.

Görüşmede savunma, enerji ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı bildirilirken, iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Pompeo, ziyaretiyle ilgili Twitter'da paylaştığı mesajında, "Ortak stratejik vizyonu paylaştığımız kritik müttefikimiz Yunanistan'a yeniden gelmiş olmaktan heyecan duyuyorum. İkili ilişkilerimiz, tüm zamanların en sağlam seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Ziyaretle ilgili Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, "Washington'ın Yunanistan ve Türkiye arasında ortaya çıkabilecek kazaların ve yeni hadiselerin önüne geçme ve tansiyonu düşürme arzusu güttüğünü" belirtti.

Pompeo'nun ziyareti çerçevesinde Yunanistan ile ABD arasında bilim ve teknoloji alanları dahil olmak üzere bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'te NATO'ya ait Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.

Askeri yakınlaşma sürüyor

Pompeo'yu Girit'te ağırlayacak olan Miçotakis, ABD ile askeri bağları sıkılaştırmak niyetinde.

ABD Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz Ekim ayında ABD kuvvetlerinin Yunan askeri tesislerini daha geniş kapsamlı kullanımına izin veren bir anlaşma imzalamıştı.

Ekim ayındaki anlaşmanın kritik noktalarından birisi, Batı Trakya'daki Dedeağaç şehrinde bulunan askeri üssün ABD'ye tahsis edilmesiydi.

Türk-Yunan sınırındaki Dedeağaç Limanı'nın Amerikan güçleri tarafından kullanılması kapsamında, limanı 2010 yılından bu yana engelleyen batık bir mavnanın çıkarılması için 2,3 milyon dolar yatırım yapılması planlandı.

Yunan yetkililer de o dönem Pentagon'un, Larissa'daki (Yenişehir) hava üssüne 14 milyon dolar, Marathi adasındaki üsse ise 6 milyon euro yatırım yapmasının beklendiğini açıklamışlardı.

Pompeo, Yunanistan ziyaretinin ardından İtalya'ya gidecek ve burada Başbakan Guiseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bir dizi konuyu görüşecek.

Doğu Akdeniz gerilimi

NATO üyesi ülkeler Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları ve deniz yetki alanları bağlamında yaşanan gerilim, geçtiğimiz ay tırmanışa geçti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yürütmesi sonrası iki ülke arasındaki gerginlik askeri boyuta taşındı.

Doğu Akdeniz sularındaki gerilimi düşürme niyetiyle Avrupa Birliği ve NATO tarafından farklı inisiyatif arayışları gündeme gelirken, AB dönem başkanı Almanya'nın girişimleri sonucu Türkiye ve Yunanistan, aralarındaki sorunları diplomatik yollarla çözmek için yeniden masaya oturacaklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de tarafların attığı adımdan memnuniyetini dile getirmişti.

Yunanistan ve Türkiye arasında yıllardır devam eden anlaşmazlıklarda hem Atina hem de Ankara karşı tarafın 'maksimalist talep ve emellerinden vazgeçmesi gerektiği' görüşünü savunuyor.

İki ülke arasında son olarak Ege Denizi ve Akdeniz'deki yetki alanları konusunda "Sevilla haritası" olarak anılan bir çalışmayla ipler gerilmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Sevilla Haritası ile ilgili bir açıklama yaparak, "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir" yorumunu yapmıştı.