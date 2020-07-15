ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'daki doğalgaz rezervlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım projesiyle ilgili tehditkar açıklamalarda bulundu. Pompeo, TürkAkım projelerinde yer alan ülkelere "Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın" açıklamasında bulundu.

"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Rusya'ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı. Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için "Sonuçları olur" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

TÜRK AKIMI PROJESİ NEDİR?

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratıyor.

Boru hattı sisteminin deniz kesimi, Karadeniz'den birbirine paralel ilerleyen iki hattan oluşuyor. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Trakya'daki Kıyıköy beldesinde Türkiye kıyısına çıkıyor.

Kıyıköy'deki alım terminalinden sonra, karadaki iki yeraltı boru hattından biri Lüleburgaz'da Türkiye'nin mevcut doğalgaz şebekesine bağlanıyor. Diğer boru hattı ise güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik etmek üzere Türkiye-Bulgaristan sınırına uzanıyor.

1.3 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ TAŞINDI

Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya 1.3 milyar metreküp doğazgaz taşındı. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.