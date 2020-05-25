ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda Esed rejimi ve destekçilerine ağır darbe vuran Türk İHA ve SİHA'ları, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci Hafter'e yönelik operasyonlarında da yer alıyor. Bu kapsamda SİHA'lar, Hafter'e ait çok sayıda Paintsir Hava Savunma Sistemi'ni imha etti. SİHA'ların bu başarısı ABD basınında geniş yer buldu.

Washington Post gazetesi, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ülkenin batısındaki başarılı operasyonlarının arkasında Türk dronelarının olduğunu belirtti.

"HAFTER'İN GERİ ÇEKİLİŞİ HIZLANDI"

Türk İHA ve SİHA'ların Libya'daki başarısı dünya basınındaki yerini korurken, ABD medyasından Washington Post'tan dikkat çeken bir habere yer verildi. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ederken, ülkenin batısındaki Tunus sınırının UMH tarafından güvence altına alınmasıyla Hafter'in geri çekilişi hızlandı.

TÜRK İHA VE SİHA'LAR HAFTER'E AĞIR DARBE VURDU

ABD medyasının önde gelen gazetelerinden The Washington Post, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kritik kent ve kasabaları kaybettiğini, buna bağlı olarak da Hafter'e bağlı milislerin baskı altına olduğunu yazdı. UMH'nin operasyonlarında Türkiye'nin hava gücü desteğini de vurgulayan gazete, "Türk insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri, BM destekli hükümetin (UMH) batı Libya'nın neredeyse tamamını, Rusya tarafından desteklenen ve geçen yıldan bu yana başkent Trablus'u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN UMH'YE DESTEĞİ OPERASYONLARDA BAŞARIYI GETİRDİ"

Yaklaşık 5 ay önce, Rusya'nın gönderdiği paralı askerler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter'in güçlendiği belirtilen haberde, Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın ardından, Türkiye'nin UMH'ye askeri desteğinin arttığını ve buna bağlı olarak UMH'nin operasyonlarında başarının geldiği belirtildi.

Ülkenin batısındaki stratejik kentlerin ve kasabaların ardından Tunus sınırının güvence altına alması sonucu, UMH ordusunun moralinin arttığı belirtildi. Gazete, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus sokaklarında kullandığı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin imha edilmesi ya da ele geçirilmesine ilişkin, "Türk İHA ve SİHA'ları Rusya ve Hafter'in diğer askeri ortaklarını utandırdı" ifadelerini kullandı.

LE MONDE: SİHA'LAR HAFTER'İ ZAYIFLATTI

Öte yandan, geçtiğimiz ay Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla hükümeti destekleyerek güç dengesini Hafter aleyhine alt üst ettiği belirtildi.