ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

Siyahi Amerikalı George Floyd'un ABD'de polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ülkede başlayan ırkçılık karşıtı eylemler koronavirüs vaka sayısını artırdı.

20 EYALETTE ARTIŞ VAR

Eylemlerde maske takma sosyal mesafe kuralı bir yana bırakılırken The New York Times'ın haberine göre koronavirüs vakasında artış görülen 20 eyalet şunlar: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky, Missouri, Montana, New Mexico, North Carolina, Nevada, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Washington.

SAYININ ARTMASINDA PROTESTOLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Uzmanlar ise virüsün tam kontrol altına alınmadan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve protestoların başlamasıyla ülkede vaka sayılarının tekrar artış gösterdiğini belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield ise insanların salgının ciddiyetini anlamadığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 115 BİNİ GEÇTİ

ABD'de dün açıklanan verilere göre koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi.