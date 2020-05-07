ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı

ABD'nin Texas eyaletinde, koronavirüs salgınında yasağa rağmen kuaför salonunu açan bir Shelley Luther, mahkemeden salonunu kapatması için gelen uyarı yazısını 25 Nisan'da 100 kişinin katıldığı bir protestoda yırtınca Salı günü yargıç karşısına çıktı.

"ÖZÜR DİLERSENİZ PARA CEZASI ALACAKSINIZ"

Yargıç Eric V. Moye duruşmada Luther'a "Yaptığınız şeyin; kendi çıkarlarınızı toplumun çıkarlarının üstünde görmenin bencilce olduğunu kabul ederseniz ve eyalet yetkililerinden özür dilerseniz, sadece para cezası alacaksınız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN KARNINI DOYURMAK BENCİLLİK DEĞİL"

Özür dilemeyen Luther, "Mahkemenize ve yasalara çok saygım var. Daha önce böyle bir yerde bulunmadım. Bulunmak da istemezdim. Ama size katılmıyorum, efendim. Bana çocuklarımın karnını doyurduğum için bencil diyorsanız bu bencillik değil. Çocukları olan kuaförlerim var. Efendim, yasaların çocukların karnını doyurmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız durmayın. Ama salonumu kapatmayacağım." ifadesini kullandı.

1 HAFTA HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Bunun üzerine yargıç, Luther'e bir hafta hapis ve yedi bin dolar para cezası verdi. Luther ayrıca salonunun açık kaldığı her gün için 500 dolar ceza ödeyecek.

"TAKDİR YETKİSİNİN UTANÇ VERİCİ BİR İSTİSMARI"

Texas Valiliği aynı gün kuaför salonlarının yarından itibaren açılmasına karar verdi. Mahkeme binası önünde küçük bir grup Luther'ın serbest bırakılması için gösteri yaparken Texas Başsavcısı Ken Paxton, mahkemeye gönderdiği mektupta kararı "Takdir yetkisinin utanç verici bir istismarı" dedi ve Luther'ın serbest bırakılmasını istedi.

Paxton, "Yargıcın Shelley Luther'ı hapse atması gerekmiyordu. Bu salgın döneminde azılı mahkumları koronavirüs korkusuyla serbest bırakan bir hakim, çocuklarının önüne yemek koymak için salonunu açan bir anneyi hapse gönderiyor" dedi.