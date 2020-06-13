ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir

ABD'li araştırmacılar koronavirüsün insan hücrelerini daha kolay enfekte edecek şekilde mutasyona uğradığına inandıklarını söyledi. Uzmanlar mutasyon sonrası bulaşıcılığın artmış olabileceğini düşünüyor.

Florida'daki Scripps Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Koronavirüs'ün mutasyona uğradığını ancak bunun küresel salgının gidişatını değiştirecek düzeyde olup olmadığının yapılacak çalışmalar sonrasında belli olacağını açıkladı.

"BULAŞICILIĞI ARTTIĞI İÇİN ABD VE LATİN AMERİKA'DA VAKALAR ARTTI"

Uzmanlar, mutasyona uğrayan virüsün insan hücreleri arasında bulaşıcılığının artması nedeniyle, ABD ve Latin Amerika'da çok yüksek sayıda vaka görülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce, koronavirüste şimdiye kadar görülen mutasyonların normal olduğunu, bulaşıcılığı artırdığına ya da daha ölümcül bir hale getirdiğine yönelik ellerinde henüz bir veri olmadığını söylemişti.