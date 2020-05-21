ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu

ABD'nin Arizona eyaleti Glendale kentinde yer alan Westgate eğlence merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Glendale polisi, saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan, saldırı anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

"AVCI OLACAĞIM"

Westgate bölgesinde saldırı kaydına aracın içinde başlayan Hernandez, "Merhaba, ben Armando Junior Hernandez. Avcı olacağım." ifadelerinin ardından arka koltuktaki silahları gösterdi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Daha sonra aracından inerek maske takan saldırgan, silahıyla etrafa rastgele ateş açtı. Yetkililer, halkı Westgate bölgesinden uzak durmaları yönünde uyardı. Amerikan polisinin, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.

"ÇOK FAZLA ETKİLENEN İNSAN VAR"

Arizona Eyalet Senatörü Martin Quezada Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı sırasında bölgede olduğunu belirterek, "Sadece bir AR-15 vuruşu ile silahlı bir teröriste tanık oldum. Birden fazla mağdur var. Ben iyiyim. Çok fazla etkilenen insan var" ifadelerini kullandı.

"BU OLAYDAN DERİN RAHATSIZLIK DUYDUK"

Westgate eğlence merkezinin temsilcisi ise "Bu olaydan derinden rahatsız olduk. Düşüncelerimiz ve dualarımız mağdur ve aileleriyle birlikte" dedi.