ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar ülke geneline yayılırken, polisler de eylemcilere katıldı. Birçok kentten paylaşılan görüntülerde polisler diz çökerek ve eylemcilerle yürüyerek protestolara destek verdi.

POLİSLER DE DİZ ÇÖKTÜ

ABD'de siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor. Ancak bazı kentlerde polisin de protestoculara katılarak onları desteklediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntüde polisin George Floyd'u ensesine diziyle basarak öldürmesi nedeniyle dizleri üstüne çöken protestoculara polisin de katıldığı görülüyor.

EYLEMCİLERLE BERABER YÜRÜDÜLER

Başka görüntülerde ise eylemcilerin bizimle yürü sloganlarına kayıtsız kalmayan polislerin eylemcilere katılarak pankartlar açtığıı sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.