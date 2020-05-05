ABD'de bir kişi sterilize etmek isterken yaktığı paralarını bankaya yatırmak istedi

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de banka çalışanı olan Jeffrey Decker çektiği videoda, bir müşterinin koronavirüs nedeniyle sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktığı paraları hesabına yatırmak istediğini söyledi.

730 DOLARINI MİKRODALGA FIRINDA YAKTI

Söz konusu müşterinin 1, 5 ve 20 dolardan oluşan toplamda 730 dolar değerindeki parasını virüsten sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktı.

PARALARI HESABINA YATIRMAK İSTEDİ

Sosyal medya hesabından yanmış paraların fotoğrafını paylaşan Decker, 'Birisi yaktığı paralarını hesabına yatırmamız için bize gönderdi ama yapamam' ifadelerini kullandı.

Decker, koronavirüs sebebiyle çoğu insanın temizlik konusunda aşırıya kaçtığını dile getirdi.