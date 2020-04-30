ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de yaşayan ve 73 yıldır evli olan Mary (92) ile Wilford Kepler (94) çifti,koronavirüs tedavisi gördükleri Wisconsin Hastanesi'nde geçtiğimiz gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

SON SÖZLERİ "SENİ SEVİYORUM" OLDU

Tedavi süresince aynı odada kalan Kepler çiftinin torunu Natalie Lameka, hasta çiftin el ele tutuştuğunu ve ölmeden önce son kez birbirlerine "Seni seviyorum" dediğini belirtti.

ENFEKTE SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yaşlı çiftin torunu Lameka, "Tedavi süresince birlikte oldukları için minnettardık. Onlar birlikte olduklarının farkındaydılar" dedi.

Aile yakınları ise çiftin nasıl enfekte olduğunu bilmediklerini söyledi.