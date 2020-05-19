ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, bir lise öğrencisi evinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak mezuniyet balosu düzenledi. Ailelerin de destek verdiği törene bir de DJ çağrıldı.

EVİNDE BALO DÜZENLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) İllinois eyaletindeki Northbrook kentinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Emma Chassman için karantina nedeniyle okullarda düzenlenemeyen mezuniyet balosunu eve taşıdı.

DJ ÇAĞRILDI

Kızlarına sürpriz yapan Chassman ailesi, kızları için evde düzenlediği sürpriz mezuniyet balosuna DJ ve ışık sistemi de dahil etti. Baloya davet edilen öğrenciler tarafından kayda alınan eğlencede, maske ve sosyal mesafenin hiçe sayılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.