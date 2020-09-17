ABD'de gözaltındaki göçmen kadınlara yönelik jinekolojik tıbbi müdahale iddiası

NEW ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Irwin ilçesinde özel olarak işletilen bir göçmen gözaltı merkezinde, göçmen kadınlara yönelik jinekolojik ameliyatlar yapıldığı iddia edildi.

ABD medyasına yansıyan ve merkezde çalışan bir hemşirenin ihbar dilekçesine dayandırılan haberlerde, "LaSalle Islahevleri" adlı özel bir firmaya ait Irwin İlçe Gözaltı Merkezinde göçmen kadınlar üzerinde rızaları olmadan ameliyatlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberlerde, tesiste görev yapan siyahi hemşire Dawn Wooten'in ihbar dilekçesinde, gözaltındaki birkaç göçmen kadının rızaları veya bilgileri olmadan Irwin Hastanesine kaldırılarak rahimlerinin alındığı, dilekçeye bir hastanın da ifadesinin eklendiği kaydedildi.

Irwin Hastanesinden haberlere yönelik bir açıklama gelmezken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sağlık Hizmetleri Birliğinin Direktörü Dr. Ada Rivera, iddiaların tam ve bağımsız bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.

Rivera'nın açıklamasında, "ICE, gözaltına alınanların deneysel tıbbi prosedürler için kullanıldığı şeklindeki imalara şiddetle itiraz ediyor." ifadesine yer verildi.

Çıkan haberler üzerine, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dahil 170'den fazla Kongre üyesi söz konusu iddiaların acilen soruşturulması çağrısında bulundu.