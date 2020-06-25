ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,8 artarak 194,4 milyar dolara yükseldi. Dayanıklı mal siparişleri, geçen ay, Temmuz 2014'ten itibaren en yüksek artışını kaydetti. Kovid-19 salgınının ekonomik etkisiyle mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 10,9 artması yönündeydi.

SİPARİŞLERDEKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Siparişlerin mayıs ayındaki yükselişinde, ulaşım ekipmanları ve motorlu taşıtlar ile parçalarına yönelik siparişlerdeki artış belirleyici oldu. Mayısta ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler aylık yüzde 80,7, motorlu taşıtlar ve parçalarına yönelik siparişler de yüzde 27,5 artış gösterdi.

Nisan ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki azalış yüzde 18,1'e, siparişlerin toplam tutarı da 167,8 milyar dolara revize edildi. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.