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ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, koronavirüs salgınının etkisiyle, Mart'ta aylık yüzde 14,4 azalarak 213,2 milyar dolara geriledi ve beklentinin üzerinde düşüş kaydetti. Böylece dayanıklı mal siparişleri Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

24.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:17

ABD Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 14,4 azalarak 213,2 milyar dolara düştü.

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2014'TEN BU YANA EN YÜKSEK DÜŞÜŞ OLDU

Söz konusu azalışla, ülkedeki dayanıklı mal siparişleri Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınının ekonomik etkisiyle bu ayda düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 11,9 azalması yönündeydi.

ULAŞIM EKİPMANLARI SİPARİŞLERİ AZALDI

Siparişlerin Mart ayında düşüş kaydetmesinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin azalması belirleyici rol oynadı. Ulaşım ekipmanlarına ilişkin siparişler bu ayda yüzde 41 azalışla 51,2 milyar dolar oldu. Şubat ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 1,1'e, siparişlerin toplam tutarı da 249,2 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.