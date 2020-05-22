ABD'de bir baba görüntülü Zoom toplantısı sırasında, oğlu tarafından öldürüldü

ABD'nin New York eyaletinde, 72 yaşındaki bir adam, Zoom uygulamasında 20 katılımcıyla görüntülü toplantı yaptığı sırada, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:50

ABD'nin New York eyaletinde, 72 yaşındaki bir adam, Zoom uygulamasında 20 katılımcıyla görüntülü toplantı yaptığı sırada, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Polis, maktül Dwight Powers'ın 32 yaşındaki oğlu Thomas Scullly-Powers tarafından saldırıya ugradığını ve daha sonra zanlının pencereden kaçtığını açıkladı.

Cinayet zanlısı, sohbet odasındaki diğer katılımcıların polise ihbar etmesi sonucu bir saat içinde gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Scully-Powers'a daha sonra ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildi.,

Polis, hafif yaralanan zanlının, hastaneden taburcu edilmesi sonrası daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Sohbete katılanların, maktülün düştüğünü fark etmesinden sonra polise haber verdiği, ancak Powers'ın nerede yaşadığını bilmedikleri için, polisin olay yerine gitmesinin zaman aldığı kaydedildi.

Bazı haberlere göre toplantıya katılanların bazıları, saldırı anına da şahitlik etti. Zoom toplantısının ne amaçla yapıldığı ise henüz net değil.