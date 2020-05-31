ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi.

POLİS DEPARTMANI AÇIKLAMA YAPTI

Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı. Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise "Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Houston'daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.