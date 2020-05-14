ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 432 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 310 BİN 383'E YÜKSELDİ

ABD'de şimdiye kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.